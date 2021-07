Formule1

Formule 1 : Racisme, Angleterre, Euro... Le message très fort de Lewis Hamilton !

Publié le 12 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2021 à 19h38

La finale perdue par l'Angleterre aux tirs aux buts contre l'Italie a occasionné un déferlement de haine et de messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Engagé dans la lutte contre les discriminations, Lewis Hamilton envoie un message fort à ses compatriotes.

Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont tous les trois raté leur tir au but lors de la finale de l'Euro perdue par l'Angleterre face à l'Italie (1-1, t.a.b. 3-2). Ces trois jeunes visages sont pourtant les promesses d'un avenir radieux pour l'équipe des Three Lions . Ce revers des Anglais a provoqué de très nombreux commentaires racistes postés dans la nuit suivant le match. Particulièrement engagé dans ce combat, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a répliqué ce lundi.

« Le comportement dégoûtant d'un petit nombre de personnes montre tout le travail qu'il reste à faire »