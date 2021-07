Formule 1

Formule 1 : George Russell valide ce grand changement à Silverstone !

Publié le 11 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain, un nouveau système de qualifications sera expérimenté par la FIA. Un format qui mérite d'être testé pour le Britannique George Russell.

La Formule 1 change de format pour les trois prochains Grand Prix. La FIA a décidé de mettre en place un nouveau système de qualifications sprint, qui débutera sur le circuit de Silverstone. L'intérêt majeur de cette modification est de renforcer l'enjeu lors de chaque journée du Grand Prix, du vendredi au dimanche. Avec des courses qui devraient être moins longues, la FIA espère attirer le jeune public. Si ce changement de règlement suscite certaines interrogations au sein du paddock, George Russell apprécie de son côté les tentatives de la fédération. À domicile en Grande-Bretagne, le pilote de l'écurie Williams espère briller malgré ces nouvelles règles.

« Nous devons donner une chance à ce format »