Formule 1

Formule 1 : La confiance de Red Bull avant Silverstone !

Publié le 8 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Leader au classement des constructeurs, Red Bull réalise pour l’instant une très bonne saison en Formule 1. À l’approche du Grand Prix de Grande-Bretagne, Helmut Marko s’est exprimé sur les échéances qui arrivent pour Red Bull et s’est montré plutôt confiant.

À l’image de Max Verstappen, Red Bull réalise une très belle saison sous l’impulsion du Néerlandais. Leader au classement des constructeurs devant Mercedes, l’écurie britannique veut continuer sur sa lancée. Alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne arrive, Red Bull semble toujours en avance sur ses concurrents, mais devra se méfier de Mercedes qui est toujours performante à Silverstone. Helmut Marko, ancien pilote et dirigeant de Red Bull, s’est exprimé sur les courses à venir pour son écurie et semble confiant.

« Nous avons vu que notre voiture est capable de gagner sur tous les circuits »