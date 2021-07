Formule 1

Formule 1 : Red Bull lance un gros avertissement Mercedes !

Publié le 5 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que Red Bull reste sur cinq victoires consécutives en Grand Prix, l'écurie se montre ambitieuse pour la suite.

Avant de se rendre à Silverstone le week-end prochain, Red Bull reste sur cinq Grands Prix remportés consécutivement, une première depuis huit ans. Premier au classement constructeur, avec 44 points d’avance sur Mercedes, mais aussi au classement des pilotes où Max Verstappen devance de 32 points Lewis Hamilton, Red Bull réalise des performances remarquables qui pourraient entraîner une perte de concentration. Et c’est justement ce que le manager de Red Bull Christian Horner veut éviter.

« Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers »