Formule 1

Formule 1 : L'énorme déception d'Ocon après le Grand Prix d'Autriche

Publié le 4 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Contraint d’abandonner dès le premier tour de la course en Autriche ce dimanche, Esteban Ocon est revenu sur ces deux derniers Grands Prix, éprouvants pour lui.

Au volant de son Alpine, avec laquelle il a pris le départ en 17ème position du Grand Prix d’Autriche, Esteban Ocon n’a pas fait de miracle. Contraint à l’abandon dès le premier tour de la course suite à un choc avec Antonio Giovinazzi au le troisième virage, le pilote de 24 ans est revenu sur cette course très délicate, mais aussi sur le Grand Prix du Danemark où il avait terminé 14ème. Forcément déçu, le pilote français souhaite vite tourner la page.

« Revenir plus forts à Silverstone »