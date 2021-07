Formule 1

Formule 1 : Bottas s'interroge sur son avenir après la prolongation d'Hamilton !

Publié le 4 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton a prolongé de deux ans son contrat avec Mercedes, Valtteri Bottas n'écarte pas la possibilité d'évoluer dans une autre écurie pour rester en Formule 1.

Mercedes sait déjà qu'elle pourra compter sur Lewis Hamilton la saison prochaine. Le Britannique a resigné pour deux ans avec l'écurie allemande. Pour autant, le doute plane sur l'identité du pilote de la deuxième voiture. Malgré la présence de Valtteri Bottas depuis 2017 chez Mercedes, Toto Wolff réfléchirait à promouvoir son protégé George Russel sur le second baquet. Le pilote de 23 ans a beaucoup progressé cette saison, tandis que Bottas déçoit en étant devancé par Sergio Pérez et Lando Norris au classement général. Avec un avenir incertain, le Finlandais commence à s'interroger sur son futur à Mercedes.

« Bien sûr que j'étudierais d'autres options »