Formule 1 : Lewis Hamilton prolonge son contrat chez Mercedes !

Publié le 3 juillet 2021 à 11h35 par H.G.

Arrivant au terme de son contrat en fin de saison avec Mercedes, Lewis Hamilton a officiellement prolongé son bail avec l’écurie allemande pour deux années supplémentaires ce samedi.

L'histoire d’amour n’est pas encore finie entre Lewis Hamilton et Mercedes ! Après une prolongation d’un an signée en fin d’année 2020, le pilote britannique a cette fois signé un engagement à plus long terme avec l’écurie au sein de laquelle il est présent depuis 2013. En effet, ce samedi matin, Mercedes a officialisé le renouvellement du contrat du septuple champion du monde de Formule 1 jusqu’en juin 2023. Ainsi, malgré un début de saison 2021 délicat du fait des excellentes performances réalisées par Max Verstappen avec Red Bull, l’écurie basée à Brackley en Angleterre garde entière confiance en Lewis Hamilton, qui n’a de son côté pas caché sa fierté de poursuivre encore un peu plus son idylle avec l’équipe des Flèches d’Argent .

« Je suis impatient de voir ce que nous pouvons encore accomplir ensemble »

« Il est difficile de croire que cela fait presque 9 ans que je travaille avec cette équipe incroyable. Le temps passe vraiment très vite. Je suis heureux et enthousiaste d'annoncer que nous allons poursuivre notre partenariat pendant deux années supplémentaires. Nous avons accompli tant de choses ensemble, mais nous avons encore beaucoup à faire, tant sur la piste qu'en dehors. Je suis incroyablement fier et reconnaissant de la façon dont Mercedes m'a soutenu dans ma volonté d'améliorer la diversité et l'égalité dans notre sport. L'entreprise s'est tenue responsable et a fait des progrès importants dans la création d'une équipe plus diversifiée et d'un environnement inclusif. Je remercie toutes les personnes dévouées et talentueuses chez Mercedes, dont le travail acharné rend tout cela possible, ainsi que le conseil d'administration pour la confiance qu'il me témoigne. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'automobile, mais aussi dans un sport qui s'unit derrière un changement positif, et je suis impatient de voir ce que nous pouvons encore accomplir ensemble », a écrit Lewis Hamilton sur son compte Instagram.