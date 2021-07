Formule 1

Formule 1 : Verstappen reste méfiant après les essais libres en Autriche !

Publié le 2 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Leader au classement général avant le début du Grand Prix d’Autriche, Max Verstappen semble actuellement intouchable sur les circuits de Formule 1. Cependant, après les essais libres ce vendredi, le pilote Red Bull s’est exprimé sur la concurrence féroce qui l’attend ce week-end.

Alors que les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d’Autriche se déroulaient ce vendredi, Max Verstappen a réalisé des tours corrects sans pour autant forcer. En tête au classement général avant ce week-end, le pilote Red Bull espère continuer sur sa forme impressionnante, et confirmer sa victoire dimanche dernier sur le même circuit. Cependant, Max Verstappen sait que cela ne sera pas facile et a pu déjà voir ce vendredi que les autres écuries s’adaptent très vite. Le Néerlandais s’est exprimé à ce sujet après les deux séances d’essais libres du jour.

« Je pense que ce sera encore serré ce week-end »