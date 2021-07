Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Max Verstappen avant le Grand Prix d’Autriche !

Publié le 1 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Solide leader au classement général après sa victoire dimanche dernier en Styrie, Max Verstappen approche le Grand Prix d’Autriche ce week-end en tant que grand favori. Mais attention, le pilote Red Bull prévient, conduire sur le même circuit ne veut pas forcément dire victoire facile.

Après sa victoire au Grand Prix de Styrie dimanche dernier, Max Verstappen s’affirme cette saison comme le grand favori au titre de champion du monde. Leader devant Lewis Hamilton au classement général, le pilote Red Bull espère bien continuer sur sa bonne lancée ce week-end, toujours en Autriche. Alors que conduire sur le même circuit où il a dominé peut sembler être une aubaine pour le Néerlandais, Max Verstappen s’est exprimé avant le Grand Prix d’Autriche et reste méfiant.

« Nous ne pouvons pas nous attendre à un même résultat facilement ce week-end »