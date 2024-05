Clash à cause d’une star du PSG, Riolo balance tout

Thibault Morlain

En février dernier, cela avait chauffé sur les réseaux sociaux suite au match de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad entre le frère de Marquinhos et Daniel Riolo, suite aux commentaires de ce dernier. Alors que Luan Aoás Corrêa n’avait pas hésité à menacer le journaliste de RMC, ce dernier est revenu sur ce clash.

Alors que le PSG venait de s'imposer face à la Real Sociedad (2-0) en février, Daniel Riolo n’avait pas été tendre avec Marquinhos. « Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement, je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose », avait-il lâché au micro de RMC . Des propos clairement pas appréciés par le frère du Brésilien. Ainsi, sur Instagram , Luan Aoás Corrêa avait répondu avec virulence : « Si tu es un homme, dis moi tout ce que tu as dis aujourd’hui en face. On verra qui va se chier dessus… J’espère que l’on va se rencontrer rapidement ».

« Je l’ai envoyé se faire foutre »

Pour DiversGens , Daniel Riolo s’est confié sur ce clash avec le frère de Marquinhos. Le journaliste RMC a alors raconté : « Le dernier en date, c’est avec le frère de Marquinhos. Sur Insta , il est venu me pourrir. Le mec, peut-être, il s’attendait à ce que je ne réponde pas. Je l’ai envoyé se faire foutre. Je lui ai : « tu te rends compte ce que t’es en train de me dire ? Vas te faire foutre. Qu’est-ce que tu me parles comme ça, ça ne va pas ? ». Après, il a arrêté ».

Riolo s’est plaint au PSG