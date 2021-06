Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Fernando Alonso contre la FIA !

Publié le 30 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

De retour cette saison sur les circuits de Formule 1, Fernando Alonso fait plutôt bonne impression sur son Alpine. Le pilote espagnol qui ne vise plus les premières places, s’est exprimé avant le Grand Prix d’Autriche sur une règle de la FIA qu’il estime injuste.

Fernando Alonso fait cette saison les beaux jours d’Alpine en Formule 1, et réalise des performances plutôt bonnes. À 39 ans, l’Espagnol ne possède plus les mêmes attentes et objectifs, et doit surtout penser à se faire plaisir sur les circuits. 9ème au Grand Prix de Styrie dimanche dernier, Fernando Alonso est désormais à la bataille chaque week-end dans le peloton de course. Le pilote Alpine s’est d’ailleurs plaint récemment d’une règle qui désavantageait totalement ce peloton de course, car les pilotes doivent maintenant utiliser au départ d'un Grand Prix les mêmes pneus que lors de la Q2.

« Ils essaient d’inventer une règle qui doit profiter au spectacle, mais elle ne profite qu’aux grosses équipes »