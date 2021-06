Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Toto Wolff avant le Grand Prix d’Autriche !

Publié le 30 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Depuis quelques courses, Mercedes semble prendre du retard sur Red Bull et n’arrive plus à les battre. Souvent derrière Max Verstappen, Lewis Hamilton voit petit à petit le championnat du monde lui échapper. Toto Wolff, directeur de Mercedes, s’est exprimé sur cette situation avant le Grand Prix d’Autriche.

Pour la première fois depuis longtemps, Mercedes est en difficulté en Formule 1 et se retrouve cette saison à la bataille avec Red Bull. Une bataille pour l’instant remportée largement par Max Verstappen qui fait la course en tête au classement général. Vainqueur dimanche dernier au Grand Prix de Styrie, le Néerlandais n’a jamais été aussi proche de devenir champion du monde, et de battre un Lewis Hamilton frustré. Toto Wolff, directeur de l’écurie Mercedes, s’est exprimé sur cette situation et relativise avant le second Grand Prix en Autriche.

« Nous espérons arriver en Libres 1 ce week-end avec une autre approche »