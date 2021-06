Formule 1

Formule 1 : La frustration de Lewis Hamilton après le Grand Prix de Styrie !

Publié le 27 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé deuxième ce dimanche au Grand Prix de Styrie, Lewis Hamilton n’aura pas pu empêcher Max Verstappen de s’imposer en Autriche. Le pilote Mercedes, frustré par sa performance, s’est exprimé après la course.

Lewis Hamilton avait pour but ce dimanche lors du Grand Prix de Styrie de ne pas laisser Max Verstappen s’échapper au classement général. Mauvaise nouvelle pour le Britannique, le Néerlandais a triomphé en Autriche juste devant lui. Une très mauvaise opération donc pour Mercedes et le Britannique. Lewis Hamilton, esseulé, s’est exprimé après la course sur sa performance frustrante.

« C’était une course un peu en solitaire »