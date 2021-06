Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Red Bull pour l’avenir de Sergio Pérez !

Publié le 26 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Auteur de bonnes performances avec Red Bull sur les derniers Grands Prix, Sergio Pérez commence à donner raison aux dirigeants de l'écurie autrichienne de lui avoir fait confiance. Néanmoins, l'équipe ne se serait pas encore décidée concernant l'avenir du Mexicain.

Après sa victoire à Bakou, Sergio Pérez a été auteur d’une très bonne performance pour Red Bull lors du Grand Prix de France. En effet, le Mexicain a été l’un des éléments qui ont perturbé la stratégie de Mercedes, conduisant à une victoire dans les derniers tours de Max Verstappen. Le pilote de 31 ans semble s’adapter de mieux en mieux à sa monoplace. Ainsi, Sergio Pérez pourrait voir son avenir proche se faire chez Red Bull, même si au sein de l’écurie autrichienne, on ne se pose pas encore la question.

« Au moment opportun, nous nous réunirons et nous aurons cette conversation »