Formule 1

Formule 1 : Vettel est confiant après les essais libres en Autriche !

Publié le 25 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce vendredi se déroulaient les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Styrie, et Sebastian Vettel a plutôt bien performé, sur sa lancée des dernières courses. Le pilote Aston Martin s’est exprimé après cette bonne journée, et semble très confiant.

Sixième lors de la deuxième séance d’essais libres ce vendredi en Autriche, Sebastian Vettel commence bien son Grand Prix de Styrie, et poursuit sur sa bonne forme du moment. Après un début de saison compliqué, le pilote allemand, arrivé cette année chez Aston Martin, prend de plus en plus confiance avec sa voiture. Dixième au classement général, Sebastian Vettel espère continuer sa marche en avant dès ce samedi lors des qualifications. Le pilote Aston Martin s’est exprimé sur sa prestation du jour.

« Nous avons une bonne idée de la manière de progresser, ce qui est important »