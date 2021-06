Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Sebastian Vettel avant le Grand Prix de France !

Publié le 16 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Après une magnifique deuxième place à Bakou, Sebastian Vettel semble en forme sur son Aston Martin et engrange des points au classement général. À l’approche du Grand Prix de France, le pilote allemand s’est exprimé sur la bonne forme de lui et son écurie.

À 33 ans, Sebastian Vettel continue de surprendre et d'impressionner. Arrivé chez Aston Martin cette année, le pilote allemand ne semblait plus faire partie des favoris, et le championnat du monde n’est plus vraiment un objectif pour lui. Cependant, Sebastian Vettel semble s’être métamorphosé sur les dernières courses et notamment à Bakou où il a terminé deuxième derrière Sergio Pérez. Une performance de haute volée, qui prouve que l’Allemand a encore des restes et qu’il commence à maîtriser sa nouvelle voiture. Sebastian Vettel s’est d’ailleurs exprimé avant le week-end en France sur sa bonne forme.

« Nous devons conserver cette forme constante dans ce qui est une bataille très serrée »