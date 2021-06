Formule 1

Formule 1 : AlphaTauri tranche pour l'avenir de Pierre Gasly !

Publié le 15 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Depuis sa rétrogradation de Red Bull, Pierre Gasly enchaîne les bonnes performances chez AlphaTauri. Pour le directeur de l'écurie italienne Franz Tost, conserver le pilote français est une priorité.

Pierre Gasly a pris une nouvelle dimension. En septembre 2020, le pilote d'AlphaTauri a mis fin à 25 ans de disette de victoire française en Formule 1. Au terme d'un Grand Prix d'Italie à rebondissements, Gasly avait fini par s'imposer à Monza. Le Français a réitéré une excellente performance en atteignant la troisième place lors du dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan le 6 juin dernier. Après avoir déçu lors de la saison 2019 avec Red Bull, Pierre Gasly a su rebondir chez AlphaTauri. De quoi recevoir les louanges de Franz Tost, le directeur de l'équipe italienne.

« Pierre Gasly fait partie des meilleurs pilotes »