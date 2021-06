Formule 1

Formule 1 : Le message clair de Red Bull sur l’avenir de Pierre Gasly !

Publié le 10 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Pierre Gasly réalise un début de saison plus que bon chez AlphaTauri, avec notamment une récente 3ème place à Bakou lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Helmut Marko, ancien pilote et aujourd’hui dirigeant chez Red Bull s’est exprimé sur la situation du Français.

Alors qu’il réalise un très bon début de saison chez AlphaTauri, des rumeurs tournent autour de Pierre Gasly et d’un possible départ de Red Bull. Le pilote français, 8ème au classement général, se concentre lui sur les courses et s’est mis en lumière à Bakou en finissant sur le podium à la troisième place. Le pilote tricolore continue de faire ses preuves dans l’écurie secondaire de Red Bull, et espère bientôt devenir le coéquipier de Max Verstappen. Helmut Marko, ancien pilote et actuellement dirigeant chez Red Bull, s’est exprimé sur l’avenir de Pierre Gasly.

« Pierre est en plus l’ambassadeur idéal d’AlphaTauri »