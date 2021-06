Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull à Sergio Pérez après Bakou !

Publié le 8 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Auteur d'une grande course lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Sergio Pérez a signé sa première victoire de la saison. De quoi ravir Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, qui a tenu à féliciter le Mexicain pour son week-end à Bakou.

Malgré l’accident de Max Verstappen, Red Bull peut se féliciter de son Grand Prix d’Azerbaïdjan. En effet, au terme d’une grande course de sa part, Sergio Pérez a terminé en tête. Le Mexicain était même placé devant Lewis Hamilton avant que le Britannique ne commette son erreur fatale dans un virage, le reléguant directement vers les dernières positions. Par sa victoire à Bakou, sa première de la saison, Sergio Pérez est même remonté à la troisième place du classement général de la Formule 1. Et sa prestation n’est pas passée inaperçue aux yeux de Christian Horner.

« Nous savions qu’il était bon ici, mais nous ne savions pas qu’il était aussi bon »