Formule 1

Formule 1 : La déception de Max Verstappen après son abandon à Bakou !

Publié le 6 juin 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2021 à 21h43

Alors qu’il était leader à dix tours de l’arrivée, Max Verstappen a dû faire face à une crevaison sur sa voiture, et a été obligé d’abandonner à Bakou. Un Grand Prix d’Azerbaïdjan qui sonne donc comme une déception pour le pilote Red Bull.

Leader au classement général avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Max Verstappen était très bien parti pour accentuer son avance sur son rival Lewis Hamilton. Premier avec dix tours restants ce dimanche à Bakou, le pilote néerlandais a malheureusement été contraint d’abandonner à la suite d’une crevaison. Une triste et décevante fin de course pour Max Verstappen qui pourra quand même se consoler avec l’erreur de Lewis Hamilton. Il reste donc en tête au classement général, mais n’a pas caché sa déception en sortie de course.

« Ce qui s’est passé est évidemment très décevant »