Formule 1

Formule 1 : Hamilton pas tendre avec les performances de sa monoplace !

Publié le 5 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que les qualifications du Grand-Prix d’Azerbaïdjan auront lieu ce samedi après-midi, Mercedes s’attend à souffrir. Lewis Hamilton attend, lui, plus de sa voiture.

Lors des essais libres 2 du Grand-Prix d'Azerbaïdjan, Lewis Hamilton a été crédité du 11e temps. Chose inhabituelle pour le septuple champion du monde. C’est même toute l’écurie Mercedes qui semble être en difficulté. Valtteri Bottas, pourtant vainqueur du Grand-Prix en 2019, n’a signé que le 16e temps, avec un chrono 2 secondes plus lent que celui de Sergio Pérez, le plus rapide lors de ces essais.

« En EL2, je n’avais juste pas les moyens d’aller plus vite… »