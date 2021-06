Formule 1

Formule 1 : Le gros coup de gueule d'Hamilton sur le poids des monoplaces !

Publié le 4 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Interrogé récemment, Lewis Hamilton regrette que la Formule 1 ne lutte pas contre la prise de poids des monoplaces en dépit du nouveau règlement...

Lewis Hamilton n'est pas simplement une figure emblématique de la Formule 1. Le pilote britannique est bien plus que cela. Malgré ses nombreuses victoires, le coureur de Mercedes est également quelqu'un d'engagé dans son sport mais également dans l'actualité sportive internationale. Il avait notamment réagit à l'abandon de Naomi Osaka sur le Roland-Garros de cette année suite à une polémique. Cette fois, c'est en F1 qu'Hamilton a décidé de prendre la parole...

« Je ne comprends pas pourquoi c’est de plus en plus lourd »