Formule 1

Formule 1 : Retraite, motivation... Cette sortie forte sur Lewis Hamilton !

Publié le 29 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, est cette année encore en lice pour un nouveau titre mondial. Moins dominant que d’habitude, le pilote britannique bataille cette saison avec Max Verstappen pour la 1ère place. L’ancien champion du monde Jenson Button, a lui, fait les éloges de Lewis Hamilton.

Après avoir remporté sept fois le championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est une nouvelle fois favori à sa propre succession. Mais cette saison, tout est plus difficile pour le pilote britannique et son écurie Mercedes, qui voient Max Verstappen et Red Bull les concurrencer. Frustré après le Grand Prix de Monaco, Lewis Hamilton est à l’heure actuelle deuxième au classement général. Jenson Button, ancien champion du monde de F1, est revenu sur la situation du Britannique, et n’a pas hésité à le complimenter.

« En ce moment il est le gars à battre, il est le meilleur au monde »