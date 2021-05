Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton après Monaco !

Publié le 29 mai 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2021 à 14h36

Après une décevante 7e place acquise à Monaco, Lewis Hamilton veut faire mieux lors du prochain rendez-vous. Il compte se servir de cette contre-performance pour avancer.

Parti à la 7e place sur la grille de départ à Monaco, Lewis Hamilton est arrivé à la même position à la fin de la course. Soit une énorme contre-performance pour le septuple champion du monde, peu habitué à terminer si loin du podium. S’il ne cherche à blâmer personne, le Britannique a perdu la tête du championnat du monde au profit de Max Verstappen. Il souhaite néanmoins se servir de ce week-end compliqué pour revenir encore plus fort.

« Si vous gagnez tout le temps, vous apprenez moins »