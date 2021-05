Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son week-end raté à Monaco !

Publié le 25 mai 2021 à 23h35 par H.G.

Après avoir connu un week-end délicat à Monaco, Lewis Hamilton est revenu sur ses difficultés en Principauté en expliquant avoir noté un soucis sur sa monoplace.

Pour une fois, Lewis Hamilton n’a pas brillé lors du dernier week-end de course à Monaco. Effectivement, le pilote britannique de Mercedes a perdu la première place du championnat en terminant en septième position, pendant que son rival dans la course au titre Max Verstappen s’est imposé pour la première fois sa carrière en Principauté, prenant alors la tête du classement des pilotes. Mais tout ne serait pas à jeter dans cette contre-performance à Monaco à en croire Lewis Hamilton. En effet, cette épreuve délicate lui a permis de déceler un soucis sur sa monoplace au niveau des pneumatiques, et il estime donc que le régler pourra lui permettre de ne plus se louper comme cela s’est produit ce week-end.

« Nous n’avons pas pu mettre les pneus en température »