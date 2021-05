Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Mercedes… La mise au point de Red Bull !

Publié le 25 mai 2021 à 17h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen s’est emparé de la première place du classement des pilotes ce week-end, Christian Horner refuse de s’enflammer pour autant.

Pour une fois, Lewis Hamilton n’a pas réussi à briller ce week-end en principauté. En effet, le pilote de Mercedes n’a terminé qu’en septième position. De son côté, Max Verstappen a déroché son premier podium en Principauté avec la manière puisqu’il a tout simplement terminée la course en première position. Et ce résultat est lourd de conséquences au classement ! Effectivement, le pilote Néerlandais occupe désormais la première place au classement des pilotes, tandis que Red Bull s’est emparé de la plus haute marche du podium au championnat des constructeurs. Cependant, malgré cette bonne dynamique, Christian Horner refuse de s’enflammer pour l’heure et affirme que tout cela n’est pas significatif pour l’heure.

« Cela ne veut encore rien dire »