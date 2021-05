Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc relativise après son abandon à Monaco !

Publié le 25 mai 2021 à 11h35 par B.C.

Victime d’un problème sur sa monoplace dimanche, Charles Leclerc n’a pas pu prendre le départ du Grand Prix de Monaco. Une énorme désillusion sur laquelle est revenu le pilote Ferrari.

Désireux de briller à Monaco après avoir signé la pole position sur ses terres, Charles Leclerc a finalement été contraint de renoncer au départ ce dimanche. Les dernières analyses réalisées par Ferrari ont confirmé que l’abandon du Monégasque était justifié par la rupture du moyeu de transmission gauche de sa monoplace survenue lors de son accident lors des qualifications à la veille du Grand Prix. Interrogé sur ce coup dur, Charles Leclerc a tenté relativiser malgré sa déception.

« Je m’en remettrai et je pense à Bakou »