Formule 1

Formule 1 : La colère de Lewis Hamilton après Monaco !

Publié le 23 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

7ème ce dimanche au terme d’un Grand Prix de Monaco mouvementé, Lewis Hamilton réalise la mauvaise opération du week-end. Le Britannique a exprimé sa colère et sa frustration après la course.

Alors qu’il arrivait à Monaco en confiance, Lewis Hamilton a réalisé son plus mauvais week-end de la saison. Une 7ème place ce dimanche lors du Grand Prix de Monaco pour le Britannique, c'est en effet loin de ses standards habituels. Après avoir exprimé sa frustration tout au long du week-end, Lewis Hamilton n’a pas su redresser la barre. Le pilote Mercedes a fait part de sa colère en sortie de course.

« C’est un peu un week-end de merde »