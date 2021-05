Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Carlos Sainz après les qualifications !

Publié le 22 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Après des essais libres réussis jeudi, Carlos Sainz avait de gros objectifs ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Monaco. À l’arrivée, une 4ème place sur la ligne, et de la déception du côté de l’Espagnol.

Dominante lors des essais libres à la surprise générale, l'écurie Ferrari voulait confirmer sur sa bonne lancée lors des qualifications ce samedi. Alors que Charles Leclerc, son coéquipier, a assuré la pole position, Carlos Sainz n’a lui pu se contenter que d’une 4ème place. Une déception pour celui qui avait récemment exprimé son envie de s’améliorer avec sa Ferrari. Le natif de Madrid s’est exprimé après coup et s’est dit frustré de sa journée.

« Aujourd’hui est une journée très frustrante pour moi »