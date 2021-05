Formule 1

Formule 1 : Le message fort envoyé par Carlos Sainz !

Publié le 15 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Arrivé en 7ème position au Grand Prix d’Espagne, Carlos Sainz ne réalise pas un très bon début de saison au volant de sa Ferrari. Le pilote espagnol s’est exprimé sur sa mise en route difficile et sait qu’il doit s'améliorer.

Pour sa première saison sous les couleurs de Ferrari, Carlos Sainz est loin d’avoir réalisé son meilleur début de saison. Une 8ème place au classement général après 4 courses, le pilote espagnol ne répond pour l’instant pas aux attentes placées en lui. Carlos Sainz s’est récemment exprimé sur sa mauvaise passe. Après avoir notamment encensé Lewis Hamilton, le natif de Madrid sait qu’il va devoir s’améliorer dans les semaines à venir, pour pouvoir montrer à tout le monde son vrai potentiel.

« Je ne pense pas que le départ en lui-même soit la seule limitation »