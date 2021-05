Formule 1

Formule 1 : Red Bull envoie un message fort à Mercedes !

Publié le 13 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Mal embarqués lors de ce début de saison, Red Bull et son directeur Christian Horner ont envoyé un message fort ce jeudi à leur concurrent direct qui les devance pour l’instant, Mercedes.

Alors que Lewis Hamilton, pilote chez Mercedes, est pour l’instant en tête au classement général devant le pilote Red Bull Max Verstappen, rien n’est encore joué pour l’écurie Red Bull Racing. En effet, selon les dires de son directeur Christian Horner, l’écurie britannique se dit confiante quant à la suite de la saison et pense pouvoir rattraper le retard sur Mercedes. Comme exprimé récemment, Red Bull et Max Verstappen croient toujours au titre. Christian Horner de son côté, envoie un message fort au rival Mercedes.

« Nous sommes beaucoup plus proches que nous ne l’étions »