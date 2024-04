F1 - Hamilton : Ferrari prépare un coup à la Mercedes ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton ne sera plus chez Mercedes la saison prochaine. Le Britannique a décidé de quitter l'écurie allemande pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari en 2025. Nico Rosberg a validé la décision du pilote de 39 ans. Et le champion du monde 2016 a fait savoir que son ancien coéquipier pourrait faire monter la Scuderia au sommet de la F1 comme il l'a fait avec Mercedes.

La fin est actée entre Lewis Hamilton et Mercedes. Dix ans après son arrivée, le Britannique estime qu’il est temps pour lui de tourner la page. Le septuple champion du monde quittera l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari. Le pilote de 39 ans viendra épauler Charles Leclerc au sein de la Scuderia . Et Nico Rosberg n’a pas manqué de valider la décision de son ancien rival.

«Lewis a toujours été un grand fan des voitures de route Ferrari»

« Hamilton chez Ferrari ? Personne ne s’y attendait. Mais si vous regardez le schéma global des choses, pourquoi pas ? Il va vers la fin de sa carrière. Il y a deux équipes légendaires - Mercedes et Ferrari - et je sais que Lewis a toujours été un grand fan des voitures de route Ferrari, alors pourquoi ne pas faire ce changement et avoir une expérience différente de la conduite en rouge une fois ? » a d’abord expliqué le champion du monde 2016 dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Peut-être qu’il peut refaire la même chose que chez Mercedes»