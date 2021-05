Formule 1

Formue 1 : Alpine ne cache plus son inquiétude pour Fernando Alonso !

Publié le 11 mai 2021 à 14h35 par A.M.

De retour en Formule 1 cette année, Fernando Alonso souffre face à Esteban Ocon. Marcin Budkowski, directeur exécutif d’Alpine F1, reconnaît qu'il ne s'attendait pas à ce scénario.

En ce début de saison, un constat clair apparaît. Les pilotes ayant changé d'écuries ont dû mal à s'adapter. Daniel Ricciardo (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) ou encore Sebastian Vettel (Aston Martin) sont tous en souffrance face à leur coéquipier malgré leur expérience et leur talent indéniables. Et Fernando Alonso n'échappe pas à la règle. De retour en F1 après deux ans dans d'autres catégories, le double champion du monde n'arrive pas à dominer Esteban Ocon alors que jusque-là, l'Espagnol n'avait jamais été réellement inquiéter par un coéquipier, à l'exception de Lewis Hamilton chez McLaren. Et Marcin Budkowski, directeur exécutif d’Alpine F1, ne cache pas son inquiétude.

«Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi difficile pour lui»