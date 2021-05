Formule 1

Formule 1 : La colère de Gasly après son erreur à Barcelone !

Publié le 9 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Pénalisé lors du Grand Prix d’Espagne, Pierre Gasly, pilote chez AlphaTauri, était en colère contre lui-même à la sortie de la course. Une erreur bête de sa part qui l’a sanctionné lui et son équipe.

Le Français Pierre Gasly a été doublement pénalisé sur le circuit de Barcelone ce dimanche après avoir mal positionné sa monoplace sur la grille de départ. En effet, le pilote de 25 ans d’AlphaTauri a reçu dans un premier temps une pénalité de cinq secondes en course, puis a reçu également un point de pénalité sur sa super licence. De quoi énerver Pierre Gasly, qui avait affiché de grosses ambitions en début de saison, et qui ne veut pas se contenter d’une 10ème place alors qu’il se sentait plutôt bien sur le circuit. Une erreur bête à ne pas reproduire pour Pierre Gasly et AlphaTauri, s’ils veulent marquer des points au classement général lors des prochaines courses.

« C’est complétement idiot de ma part, je m’en veux »