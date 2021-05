Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur sa 100e pole !

Publié le 8 mai 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2021 à 17h36

Alors qu’il bat une multitude de records depuis des années, Lewis Hamilton devient le premier pilote à atteindre la barre des 100 poles positions en carrière. Et le Britannique s'est dit plus que ravi.

Ça y est, Lewis Hamilton l’a fait. Alors qu’il avait été battu de quelques millièmes de secondes par son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas lors des qualifications du dernier Grand Prix du Portugal, le Britannique a arraché la pole position du Grand Prix d’Espagne et surtout, sa 100e depuis le début de sa longue carrière. Max Verstappen, son plus féroce concurrent cette année, et Valtteri Bottas complètent le top 3.

Le premier à faire 100 pole positions