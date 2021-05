Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s'enflamme pour ses concurrents !

Publié le 8 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il a décroché ce vendredi, le meilleur temps des essais libres 2, Lewis Hamilton s’est montré prudent quant à sa possible victoire ce week-end à Barcelone. Le Britannique a préféré faire les éloges de ses concurrents en soulignant notamment les progrès de plusieurs écuries depuis le Grand Prix du Portugal.

Favori à la victoire une nouvelle fois ce week-end lors du Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton, premier au classement général, s’est exprimé sur la situation de Mercedes avant d’aborder le Grand Prix. Il en a aussi profité pour mettre en avant les progrès de plusieurs écuries concurrentes, qui donnent du fil à retordre à Mercedes. Après s’être déjà exprimé sur le cas de son coéquipier Valtteri Bottas, le septuple champion du monde a cette fois préféré se concentrer sur la course et espère obtenir ce samedi la pole position.

« C’est incroyable de voir les progrès réalisés par McLaren, Ferrari et Alpine »