Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton prend la défense de son coéquipier !

Publié le 7 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix du Portugal dimanche dernier, Lewis Hamilton s’est exprimé sur les rumeurs de transferts de son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Le pilote britannique n’a d’ailleurs pas hésité à prendre la défense du Finlandais.

En tête du classement général et vainqueur du dernier Grand Prix à Portimao, Lewis Hamilton s’est exprimé jeudi sur le possible départ de Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes. Tout comme Toto Wolff, le pilote britannique n’a pas hésité à prendre la défense du Finlandais. Tous deux en fin contrat à la fin de la saison, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas forment un duo très performant chez Mercedes. À voir où ces deux-là seront l’année prochaine, mais pour l’instant rien encore fait comme l’indique Lewis Hamilton.

« Je ne serai pas là pour toujours et Valtteri ne sera pas là pour toujours »