Formule 1

Formule 1 : Cet ancien champion du monde qui rend hommage à Hamilton !

Publié le 5 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, continue d’impressionner. Mika Hakkinen, ancien champion du monde, lui a rendu hommage.

Lewis Hamilton est septuple champion du monde de Formule 1 et ceci n’a rien d’un hasard. Présent dans la catégorie reine depuis maintenant 14 ans, l’Anglais continue d’impressionner année après année, même malgré ses 36 ans. Cette saison, après trois Grand Prix, il compte déjà deux victoires ; la première au Bahreïn, la seconde à Portimao.

« Il a rappelé pourquoi il est 7 fois champion du monde »