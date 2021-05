Formule 1

Formule 1 : La confidence de Toto Wolff sur le duel entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 4 mai 2021 à 10h35 par Th.B.

Patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff s’est livré sur la lutte acharnée que commencent déjà à se livrer Lewis Hamilton et Max Verstappen sur les circuits de Formule en ce début de saison. Selon Wolff, il ne faudrait pas s’attendre à de sérieux accrochages lors des Grands Prix pour une raison bien précise.

La saison vient à peine de commencer avec seulement trois courses au compteur. Cependant, la tension est déjà bien palpable et tout porte à croire que Max Verstappen donnera du fil à retordre à Lewis Hamilton qui est en quête de son 8ème titre de champion du monde afin d’être le pilote de Formule 1 le plus récompensé devant Michael Schumacher qui détient lui aussi 7 championnats du monde. Battu lors du Grand Prix d’ouverture par Hamilton à Bahreïn, Verstappen a remporté le deuxième à Émilie-Romagne avant d’une nouvelle fois se placer à la deuxième position au Grand Prix du Portugal dimanche derrière Hamilton. En attente du Grand Prix d’Espagne dimanche, Toto Wolff a déjà fait un point sur la rivalité et la lutte sans merci que les pilotes de Mercedes et de Red Bull vont se livrer tout au long de la saison sans pour autant qu’il y ait de véritables accrochages sur les circuits entre les deux cadors.

« Le risque de perdre des points est trop important »