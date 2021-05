Formule 1

Formule 1 : Hamilton prend position sur le conflit Russell-Bottas !

Publié le 1 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

De vives tensions sont apparues entre Valtteri Bottas et George Russell après leur accident lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Néanmoins, le Britannique a tenu à faire le premier pas en s'excusant. Une très bonne chose pour Lewis Hamilton, qui affirme que le pilote de Williams ressortira grandi de l'incident.

Lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, George Russell et Valtteri Bottas ont été les acteurs d’une scène étonnante. Alors qu’ils se battaient pour la neuvième place, les deux hommes ont été contraints d’abandonner après un accident incroyable. En effet, arrivant sûrement trop vite dans un virage, le Britannique est venu heurter à pleine vitesse la monoplace de Valtteri Bottas. De vives tensions sont naturellement apparues entre les pilotes de chez Williams et Mercedes. Néanmoins, tout cela semble s’être calmé. George Russell a fait le premier pas vers le Finlandais en venant s’excuser pour les propos qu’il a pu tenir à son égard. Une très bonne chose selon Lewis Hamilton.

« En s’excusant, il a fait un premier pas et je suis sûr qu’il va en sortir grandi »