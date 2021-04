Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles révélations sur le duel Hamilton-Verstappen !

Publié le 29 avril 2021 à 13h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un grand combat sur les circuits de Formule 1. Mais pour Helmut Marko, le Néerlandais a l'avantage sur le Britannique puisque ce dernier a du mal à gérer la pression que lui applique le pilote de Red Bull.

Le début de la saison 2021 de Formule 1 est marqué par un duel acharné entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Si le Britannique avait pris une petite longueur d’avance à Bahreïn, il s’est très rapidement fait rattraper par le Néerlandais lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Le pilote de Mercedes a commis quelques erreurs pendant la course, conduisant à la victoire de celui de chez Red Bull. Lewis Hamilton est cependant toujours leader du classement général avec un tout petit point d’écart, mais Max Verstappen applique une très grande pression sur le septuple champion du monde. Selon Helmut Marko, c’est pour cela que le pilote de 36 ans se rend coupable de quelques fautes majeures depuis le début de l’année.

« Cela signifie que nous devons maintenir la pression, sinon l’augmenter »