Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage très fort sur la lutte entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 28 avril 2021 à 20h35 par A.M.

Alors que Red Bull semble mieux armé que jamais pour le titre cette saison, Mark Webber semble très optimiste pour les chances de l'écurie autrichienne face à Mercedes.

Depuis le début de saison, Red Bull semble idéalement placé pour mettre fin à l'hégémonie de Mercedes. Pour la première fois depuis sept ans, l'écurie allemande ne semble pas disposer de la meilleure monoplace du plateau. Max Verstappen a prouvé qu'il serait un concurrent redoutable pour Lewis Hamilton dans sa course à un huitième sacre mondial. Les deux hommes sont d'ailleurs au coude à coude avec une victoire chacun sur les deux premiers Grands Prix de la saison. Et Mark Webber, ancien pilote Red Bull, pense que cette saison peut être la bonne pour l'écurie autrichienne.

Webber y croit pour Red Bull