Formule 1

Formule 1 : Verstappen craint toujours Hamilton et Mercedes !

Publié le 27 avril 2021 à 18h35 par A.M.

Auteur d'un excellent début de saison, Max Verstappen est au coude à coude avec Lewis Hamilton. Et le Néerlandais assure que la lutte va être acharnée.

Après deux Grands Prix, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont régalé les fans de Formule 1. Les deux pilotes sont à une victoire chacun et une pole position pour l'un et pour l'autre. Le Britannique ne devance le pilote Red Bull que d'un point grâce au meilleur tour en course obtenu à Imola, mais l'écurie autrichienne semble aujourd'hui posséder la monoplace la plus rapide. Cela n'empêche pas Max Verstappen de toujours nourrir une inquiétude face à la menace de Mercedes.

«Nous devons continuer à pousser»