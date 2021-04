Formule 1

Formule 1 : Ces révélations de Max Verstappen avant Portimao !

Publié le 26 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Malgré un début de saison réussi avec Red Bull, Max Verstappen tient à rester lucide concernant la suite de l'année 2021. Hors de question de crier victoire trop vite pour le Néerlandais.

Red Bull n’aurait pas pu rêver d’un début de saison 2021 aussi positif. S’il a manqué de peu la victoire à Bahreïn, Max Verstappen s’est imposé lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Un succès qui lui permet de recoller à Lewis Hamilton au classement général de la Formule 1, un tout petit point séparant le Néerlandais du Britannique désormais. Pour la prochaine course, qui se tiendra à Portimao au Brésil le 16 mai prochain, les regards seront une nouvelle fois braqués sur le pilote de 23 ans. Néanmoins, Max Verstappen reste concentré sur la suite de la saison, refusant de crier victoire trop vite.

« La saison est encore longue avant la dernière course, et je ne suis pas focalisé sur ce dernier Grand Prix »