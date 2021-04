Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz affiche de grosses ambitions pour cette saison !

Publié le 21 avril 2021 à 21h35 par La rédaction

Après une année 2020 très compliquée, Ferrari s’est bien repris et réalise un début de saison satisfaisant. Aux yeux de Carlos Sainz, la Scuderia peut clairement rivaliser avec McLaren.

Alors que Ferrari a vécu une année 2020 cauchemardesque, Charles Leclerc et Carlos Sainz comptent relancer la Scuderia cette saison, et cela démarre bien pour les deux pilotes qui se sont illustrés lors du Grand Prix de Bahreïn et d’Émilie-Romagne. Des prestations satisfaisantes qui permettent à Ferrari, quatrième, de talonner McLaren au classement des constructeurs, avec seulement sept points de retard. Aux yeux de Carlos Sainz, les deux équipes devraient se disputer cette troisième place durant toute la saison.

« La bataille qui s’annonce entre McLaren et nous sera serrée tout au long de la saison »