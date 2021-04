Formule 1

Formule 1 : Surmotivé, Pierre Gasly en remet une couche avant Imola !

Publié le 18 avril 2021 à 10h35 par K.V.

À l'aube du deuxième Grand Prix de la saison en Formule 1, Pierre Gasly ne cesse d'afficher sa joie et sa motivation à l'idée de se battre avec les meilleurs pilotes du circuit.

Après la déception de ne pas avoir pu terminer le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn il y a trois semaines, place à la motivation et à l'envie de se surpasser pour Pierre Gasly, à l'approche du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Même si les qualifications ont été plus compliquées à gérer pour lui que la session d’essais libres, le pilote d'AlphaTauri partira en cinquième position ce dimanche. Mais, au delà de ça, Pierre Gasly peut se réjouir de l'infime écart qui le sépare des pilotes qui le devancent, ce qu'il ne cesse de faire depuis quelques jours.

«Je ne crois pas que nous ayons déjà été aussi proches des premiers. J'ai hâte de me battre»