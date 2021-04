Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’enflamme après sa pôle à Imola !

Publié le 17 avril 2021 à 20h35 par H.G.

Alors qu’il est parvenu à décrocher la pôle lors des qualifications de ce samedi à Imola, Lewis Hamilton n’a pas caché toute sa joie après sa performance du jour.

Le moins que l’on puisse dire est que Lewis Hamilton débute cette saison 2021 de Formule 1 sur les chapeaux de roue. En effet, après s’être imposé lors du premier Grand Prix de l’année il y a trois semaines à Bahreïn, le pilote de Mercedes a signé la 99e pôle position de sa carrière ce samedi à la veille du Grand Prix d’Emilie-Romagne sur le circuit d’Imola. Le Britannique y est même parvenu dès son premier tour en Q3 et a ainsi devancé les deux Red Bull, chose qui ne manque pas de grandement satisfaire Lewis Hamilton tant ses deux concurrents que sont Max Verstappen et Sergio Pérez semblaient rapides.

« Je ne m’attendais pas à battre les Red Bull qui semblaient très rapides ici »