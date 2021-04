Formule

Formule 1 : Lewis Hamilton rend un vibrant hommage à Sebastian Vettel !

Publié le 15 avril 2021 à 20h35 par A.M.

Invité à commenter ses rivalités depuis ses débuts en Formule 1, Lewis Hamilton estime que celle avec Sebastian Vettel est la plus marquante.

Du haut de ses sept titres de champion du monde et de ses 14 ans de carrière, Lewis Hamilton a livré quelques batailles d'anthologie face à Fernando Alonso, Nico Rosberg ou encore Sebastian Vettel. Et c'est d'ailleurs face au quadruple Champion du monde que le Britannique a pris le plus de plaisir. Il faut dire qu'en 2017 et 2018, les deux hommes se sont disputés le titre mondial, à chaque fois en faveur de Lewis Hamilton qui a donc rendu hommage à l'actuel pilote Aston Martin.

Vettel, la plus belle rivalité d'Hamilton