Formule 1

Formule 1 : La confidence de Fernando Alonso après sa malchance à Bahreïn !

Publié le 13 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Alpine n’a pas été en grande réussite. Face à cela, Fernando Alonso espère désormais que cela ne sera plus le cas.

Avec Esteban Ocon et Fernando Alonso, Alpine a certaines ambitions pour cette nouvelle saison de Formule 1. Cependant, pour l’écurie française, cela n’a pas démarré de la meilleure des manières. Alors que le pilote français a connu des qualifications très compliquées, l’Espagnol a lui dû abandonner… à cause d’un emballage de sandwich. Forcément, après ce Grand Prix de Bahreïn, à cause de cette malchance, les comptes ne sont pas très bons pour Alpine.

« J’espère que nous avons épuisé notre quota de malchance… »