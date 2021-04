Formule 1

Formule 1 : L'étonnante confidence de Fernando Alonso...

Publié le 8 avril 2021 à 23h35 par A.M.

Après un premier week-end de course assez poussif, Fernando Alonso reconnaît qu'il a du mal à juger le potentiel d'Alpine.

Deux après ans après, Fernando Alonso a de nouveau pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1. A Barheïn, il était effectivement de retour au volant d'une Alpine. Mais après des qualifications plutôt abouties conclues à la neuvième place, le pilote espagnol a été contraint d'abandonner en course. Pas nécessairement encourageant comme début de saison, bien que le réel potentiel de sa monoplace soit difficile à juger. C'est en tout cas le constat établi par Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

Alonso a du mal à juger son Alpine